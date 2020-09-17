Çilingiroğlu ile Ceyhan maske konusunda karşı karşıya geldi

ABD'de kardiyoloji uzmanı olan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, 14 Eylül’de Twitter’dan, “Açın TV, radyo ve gazete kayıtlarını bakın. Uzman kesilen hekimler ‘Maske takmayın’ deyip virüsün yayılmasına neden oldular mı olmadılar mı?” diye yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın bir TV kanalında söylediği “Sağlıklı kişinin maske takması güvenli değil” sözlerini paylaştı. Çilingiroğlu bu videoya, “Mehmet hocam bilim mi değişti yoksa siz mi? Bunun gibi doğru olmayan açıklamalar yüzünden virüs bu hale geldi” diye yazdı.

Ceyhan ise Çilingiroğlu’na sert ifadelerle tepki gösterek “Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan unvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan utanırım sadece. Bilimle ilimin farkını oku. Solunum yoluyla bulaşan her hastalıkta topluma maske taktırılmaz. Maske virüsü taşıyan takarsa daha çok koruyucudur. Basının ilgisini çekmek için birilerine sataşmak, soytarılık yapmak, dört üniversiteden profesörlüğüm var gibi yalanlara başvurmaya gerek yok” dedi.

Çilingiroğlu da bu sözlere, “Bana bak hakaret etme ok. Maskeyi tak dedin mi en başta? Demedin, olay bitmiştir. Ben sizden eğitim almadım tek dersinize de girmedim. Hoca değiliz biz” yanıtını verdi.