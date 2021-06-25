CILLIAN MURPHY KİMDİR?

Cillian Murphy, 25 Mayıs 1976 tarihinde İrlanda'nın Douglas semtinde doğmuş bir aktördür. BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü ile birlikte Altın Küre ödülüne aday gösterilmiş olan bir oyuncudur. Cillian Murphy'nin annesi bir Fransızca öğretmenidir, babası ise müfettiştir. 1996 senesinde Cork içerisinde hukuk eğitimi almaya başlamıştır fakat bir sene okumasının ardından başarısız olduğunu düşünerek oyunculuğa yönelme kararını vermiştir.

Kendisine esas ün kazandıran film ise Breakfast on Pluto filmi kapsamında cinsel kimliği hususunda sorun yaşamakta olan homoseksüel bir kişiyi canlandırmasıdır. 2006 tarihinde Ken Loach'ın filminde ise Altın Palmiye kazanmıştır. Bununla birlikte Christopher Nolan'ın en gözde oyuncularından bir tanesidir. Nolan'ın dört tane filminde oynamıştır. 2017 senesinde Çek direnişçi olan Jozef Gabcik'i canlandırmıştır.

CILLIAN MURPHY’NİN YER ALDIĞI FİLMLER NELERDİR?

Cilian Murphy2006 senesinde yönetmenliğini Ken Loach'ın yapmış olduğu ve Altın Palmiye ödülü kazanan "Özgürlük Rüzgarı" isimli sinema filminde oynamıştır. 2002 senesinde yönetmenliğini Danny Boyle'nin yapmış olduğu "28 Gün Sonra" isimli filmde Megan Burns, Naomie Harris, Christopher Eccleston ve Brendan Gleeson ile önemli nitelikteki rolleri paylaşmıştır. 2003 senesinde "İnci Küpeli Kız" isimli sinema filmi içerisinde Hollandalı ressam olan Jan Vermeer'i canlandırmış bulunan Colin Firth ve Scarlett Johansson ile beraber oynamıştır.

2010 senesinde Christopher Nolan'ın çekmiş olduğu "Inception" türkçe ifadesi ile Başlangıç filminde Fischer adı verilen karakteri canlandırmıştır. Bu film içerisinde Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon Levitt, Marion Cotillard, Ken Watanabe, Ellen Page, Tom Berenger, Tom Hardy, ve Michael Caine ile birlikte rol almıştır. 2014 senesinde "Evrim" türkçe karşılığı ile Transcendence filminde ise Johnny Depp, Kate Mara, Rebecca Hall, Paul Bettany, Morgan Freeman ile oynamıştır.

CILLIAN MURPHY’NİN KİŞİSEL YAŞAMI NASILDIR?

Günümüzde altıncı sezonu onaylanmış olan Peaky Blinders isimli Amerikan yapımı olan bir dizide başrollerini Helen McCrory ve Paul Anderson ile paylaşan Cillian Murphy dizi çekimlerinde yer almaktadır. Cillian Murphy, 2004 tarihinde, 1996 yılında bir rock konseri içinde tanışmış olduğu ve uzun süredir de birlikteliği sürdürdüğü kız arkadaşı görsel sanatçı olan Yvonne McGuinness ile evlenmiştir. 2007 tarihinde doğmuş olan Malachy ve 2005 tarihinde doğmuş olan Aran Carrick isimlerinde olan iki tane oğlu bulunmaktadır.

CILLIAN MURPHY’NİN EN POPÜLER DİZİSİ HANGİSİDİR?

Peaky Blinders dizisi Cillian Murph'nin en popüler olduğu dizi şeklinde kabul edilmektedir. Bu dizi içerisinde Cillian Murphy başrol oynamaktadır. Dizi ise Birinci Dünya Savaşı esnasında devlete karşı gelmiş olan bahis çeteleri, komünistlerin durumu ve devlet arasında yer alan sıkıntılar konu almaktadır. İlerleyen bölümlerde ise savaş sonrasındaki süreç içindeki İngiltere halkının nasıl bir durum içerisinde olduğunu ve parçalandığı anlatmaktadır. Çete üyeleri başta soygunculuk olmak üzere at yarışları ile geçimlerini sağlamaktadır.

CILLIAN MURPHY’NİN DİZİLERİ NELERDİR?

Cillian Murphy’nin çok sayıda dizisi bulunmaktadır. Bu dizilerinin birkaç tanesini şu şekilde sıralamak mümkündür: