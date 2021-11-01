Cilt bakımı disiplin ister!

Medikal Astrolojide Oğlak cildi yönetir. Venüs’ün bu burca geçişi cilt sağlığına daha çok önem vermemiz gereken bir döneme girdiğimizi işaret ediyor. Eğer cildimize gereken özeni göstermiyorsak cilt sorunları hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir.

Oğlak burcu toprak elementindendir. Toprak, çalışkandır, mükemmeliyetçidir, sonuç odaklıdır, pratik çözümler ister. Bir şey yapmadan sorunların düzelmesini hayal etmek ve beklemek toprak burçlarına hiç uymaz. Eyleme geçmek ve istikrarlı şekilde sürdürmek önemlidir.

Seyahat Uzun Sürecek

Venüs genelde bir burçta yaklaşık bir ay kalır. Ancak bu kez güzellik kraliçemiz arada retro yapacağından dolayı Oğlak seyahati daha uzun olacak. Mart 2022’ye kadar Venüs Oğlak temalarını deneyimleyeceğiz. Bu dönemi verimli kullanabilir, cildimizi düzenli ve pratik bakımlarla yeniden yapılandırabiliriz.

Bu günlerde cilt analizi yaptırıp cildimizin durumunu tespit etmek ve eylem planı oluşturmak için ideal zamanlardayız. Alanında uzman hekim, eczacı, estetisyen tavsiyesi alarak bakım ürünleri ve uygulamalarına başlayabiliriz. Bunun için 4 Kasım’da gerçekleşecek yeniaydan sonra adımlar atmak faydalı olacaktır.

Akrep Toplantısı

Akrep burcunun vurgulu olduğu günlerden geçiyoruz. 23 Ekim’de Güneş, 30 Ekim’de burç yönetici Mars, Akrep’e giriş yaptı. 5 Kasım’da bu burçta Güneş ve Ay kavuşacak, yeniay meydana gelecek. Ardından 6 Kasım’da Merkür de Akrep seyahatine başlayacak.

Su elementindeki Akrep burcunda yoğunlaşacak olan bu enerjiler, ödem, enfeksiyon, akne, selülit problemlerini arttırabilir. Bu konularda önlem almakta fayda var.

Duygularını en yoğun ve derinden yaşayan burç olan Akrep, bu dönem duygusal stres kaynaklı problemleri de tetikleyebilir. Genel sağlık için olduğu kadar cilt sağlığını da ciddi oranda etkileyen stres, sivilce, aşırı kuruma, egzama, kaşıntı gibi rahatsızlıkları da ortaya çıkarabilir, şiddetini arttırabilir.

Neler Yapalım?

· Uzmanlara cilt analizi yaptıralım. Uyku, beslenme, bakım ürünü kullanımı, bakım uygulamaları konularını detaylı şekilde masaya yatıralım. Cildimizin ihtiyacı olan hareket planını uygulamaya başlayalım.

· Mevcut cilt sorunları, vücudun diğer organlarındaki çeşitli rahatsızlıkları da işaret ediyor olabilir. Cilt analizi sonrası uzman önerilerini dikkate alarak diğer bölgelerde ihtiyaç varsa gerekli kontrolleri yaptıralım.

· Günde iki kez yüzümüze ve vücudumuza vakit ayıralım. 5 er dakika yeterli aslında. Temizlik ve bakım alışkanlık haline gelmeli! Vaktim yok demeyelim.

· Saç ve tırnak bakımlarını da ihmal etmeyelim.

· Yeterli miktarda su içelim, ne çok az ne çok fazla…

· Stresten mümkün olduğunca uzak duralım. Strese maruz kalıyorsak, kendimizi rahatlatacak aktiviteleri hayatımıza alalım.

· En önemlisi tüm bakımları düzenli yapalım. Düzen, disiplin, istikrar bu dönem için her zamankinden daha çok önem taşıyor.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.