Cilt bakımı sevenler için sihirli içecek 'keçi sütü'

Keçi sütü şu anda cilt bakım endüstrisindeki en popüler içeriklerden biri. Uzmanlar, keçi sütünün harika bir eksfoliye edici olmasının yanı sıra harika bir nem ve hidrasyon kaynağı olduğunu söylüyor.

İşte keçi sütü veya keçi sütü ürünlerinin birkaç faydası

Hassas veya tahriş olmuş ciltler için harika bir seçenek: Keçi sütü ve insan derisi aynı pH'a sahiptir. İşte bu nedenle keçi sütü en hassas ciltler için besleyicidir. Keçi sütü içeren ürünler ekstra hassasiyeti olanların doğal cilt mikrobiyomunu bozmaz.

Keçi sütü ve insan derisi aynı pH'a sahiptir. İşte bu nedenle keçi sütü en hassas ciltler için besleyicidir. Keçi sütü içeren ürünler ekstra hassasiyeti olanların doğal cilt mikrobiyomunu bozmaz. Cildiniz için harika bir bileşeni yapısına sahip: Keçi sütü en hassas ciltler için bile yeterince nazik olsa da, tümü tüm cilt tipleri için faydalı olabilecek zengin vitamin, yağ ve probiyotik kombinasyonu nedeniyle hala inanılmaz derecede güçlüdür.

Keçi sütü en hassas ciltler için bile yeterince nazik olsa da, tümü tüm cilt tipleri için faydalı olabilecek zengin vitamin, yağ ve probiyotik kombinasyonu nedeniyle hala inanılmaz derecede güçlüdür. Tahriş olmuş cilt üzerinde yenileyici etki: Keçi sütü süper yatıştırıcıdır. Keçi sütünde bulunan yağ asitleri antibakteriyel, mantar önleyici ve iltihap önleyici özelliklere sahip olabilir. Cildi yatıştırıcı özellikleri kızarıklığı ve kaşıntıyı ve ciltle ilgili diğer sorunları azaltabilir.

Son derece nemlendiricidir: Cilt bakım ürünleri söz konusu olduğunda, keçi sütü nemlendiricidir, yani ortamdaki nemi çeker ve cildin onu tutmasına yardımcı olur.

Yüksek konsantrasyonda laktik asit içerir: Cilt bakımında keçi sütünün en önemli satış noktalarından biri, ölü cilt hücrelerini temizlemeye ve alttaki daha pürüzsüz, daha parlak cildi ortaya çıkarmaya yardımcı olan nazik bir alfa-hidroksi asit olan laktik asit ile yüklü olmasıdır.