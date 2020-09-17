Türkiye Cilt bakımı yaptırmak isterken cildinde ikinci derece yanık meydana geldi

Cilt bakımı yaptırmak isterken cildinde ikinci derece yanık meydana geldi

Türkiye

Cilt bakımı yaptırmak isterken cildinde ikinci derece yanık meydana geldi

Tekirdağ Çorlu'da güzellik merkezinde cilt bakımı yaptırdıktan sonra yüzünde ikinci derece yanık meydana gelen Müge Gümşar, "Hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum" dedi.

17 Eylül 2020, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çorlu'da yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti. Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti.

Müge Gümşar, bundan sonra yaşadıklarını "Dermapen işlemi yaptırdığım sırada cildimin hassas olduğunu, kızarmaya meyilli bir cilt olduğunu söylememe rağmen yüzümde yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle merkezden çıkar çıkmaz, hastaneye gittim. Doktorlar, yüzümde enfeksiyon oluştuğunu, antibiyotik kullanmam gerektiğini söyledi. Plastik cerrahiyeye sevk edildim. Plastik cerrah da yüzümde 2'nci derece yanık oluştuğunu ve iz kalabileceğini, bu izlerin geçme seyrinin ne kadar süreceğini bilemeyeceğini söyledi. Sonuç tedavinin ardından belli olacak" ifadeleri ile anlattı.   

Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, "Bu olay hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum. Cilt bakımı yaptırmak isteyenler, mutlaka gittikleri merkezlerdeki çalışanların uzman olup olmadıklarını araştırsınlar" dedi.

Müge Gümşar, hastaneden aldığı raporlarla güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi oldu.

DHA


İlgili Haberler
Cilt problemlerine iyi gelen 5 vitamin


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Piyano için yıkılan duvar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kaftancıoğlu- Kılıçdaroğlu: Nasıl bir CHP?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ahmet Hakan: Bittin sen Halil Sezai