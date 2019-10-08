Cilt beyazlatmada kullanılan Ruşur taşı (Sefitab) nedir?

Ruşur taşı İranlı kadınların cilt beyazlatma ve temizliğinde kullandığı bir temizlik ürünü. İran kültüründe hamam taşı olarak bilinen ruşur taşı son yıllarda Türkiye’de de popüler oldu. Sosyal medyada oldukça ilgi gören ruşur taşı (Sefitab) doğal olarak elde ediliyor ve kullanılıyor. Peki, cilt beyazlatmada kullanılan ruşur taşı nasıl kullanılır? İşte detaylar…

Ruşur taşı, İran’da çok eskiden beri kullanılan ve İran’ın hamam kültüründen gelen bir temizlik malzemesi. İran'daki Sefitab mağarasından doğal olarak elde edilen ruşur taşı cilt bakımı ile cilt kararmalarında kullanılan doğal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İran hamam ritüellerinde kadınların güzellik sırrı olarak gösterilen Sefitab (ruşur taşı) biraz yoğun bir tebeşir parçasına benziyor. Özellikle cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan eski bir formül.

Ruşur nasıl kullanılır?

Ruşur taşını (Sefitab) nemli ve ıslak bir ciltte uygulamanız gerekiyor. Islak ve nemli cilt için Ruşur’u bir miktar elinizle yüzünüze sürüyorsunuz daha sonra 1 dakika kadar bekliyorsunuz. Elinizle nazik bir şekilde masaj yaparak ovalamanız gerekiyor. Ruşur ile temizlenmiş olan cildinizi mutlaka su ve sabunla yıkamalısınız. Bu işlemlerden sonra cilt daha canlı ve pürüzsüz olarak görünecek ve cilt lekeleri ile kararmalarından kurtulacaksınız.

Vücut için kullanırken de en önemli nokta cildin ıslak olması. Islak bir kese ile Ruşur’u bütün cildinize uygulayabilirsiniz. Daha sonra normal duş alır gibi duş alın.



