Cilt güzelliği için zeytin yaprağı mucizesinden faydalanın

Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato zeytin yaprağıyla ilgili bilgileri Hürriyet Aile'deki köşesinde okuyucularıyla paylaşıyor. İşte zeytin yaprağı mucizesi...

Zeytinin kendisi ve yağı kadar yaprağı da vücudumuza çok yararlıdır. Bununla ilgili yıllardır araştırmalar yapılıyor, ürünler deneniyor. Peki zeytin yaprağında bulunan maddelerin, cildin üst katmanlarını geçerek güneş yanığına, erken yaşlanmaya ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi gördüğünü biliyor musunuz? Bu özellik nedeniyle önümüzdeki günlerde cilt ve güneş koruyucu kremlerde zeytin yaprağını daha sık duymaya başlayacağız.

ZEYTİN YAPRAĞI CİLTTE NASIL BİR ETKİ GÖSTERİR?

Cilt üzerinde birçok etkiye sahip olan zeytin yaprağı, ciltteki açık yaraların temizlenmesinden tutun da ciltte oluşma ihtimali olan mantarlara kadar bir çok etkiye karşı iyileştirici özelliğe sahip bir üründür. Zeytin yaprağı bütün cilt tiplerinde düzenleyici etkiye sahiptir. Yağ düzenlediği gibi kırışıklık önleyici etkisiyle mat ciltlerde parlaklık sağlar.

CİLT BAKIMI İÇİN ZEYTİN YAPRAĞI MASKESİ

2 yemek kaşığı kurutulmuş zeytin yaprağı, 1 çorba kaşığı kadar vazelin, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı su

ZEYTİN YAPRAĞI MASKESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir bardak suyu bir kaba dökerek işe başlayalım. Sonra üzerine 1 çorba kaşığı vazelini ekleyip eritiniz. Eriyen vazelinin üzerine de 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı kurutulmuş zeytin yaprağını ekleyerek iyice karıştırınız. Bu karıştırma işlemine yoğunlaşana kadar devam ediniz.

ZEYTİN YAPRAĞI MASKESİ NASIL UYGULANIR?

İşlemler bittiğinde 2 dakika bekletip bir fırça yardımıyla cildinize iyice yediriniz. Fırça yoksa masaj şeklinde de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Uygulama sonrası 30 dakika bekleyip cildinizi ılık su ile yıkayınız. Karışım güçlü bir maske olduğu için haftada bir kez uygulamak yeterli olacaktır. Bu maske cildinizdeki lekelenmeleri, kırışıklıkları, sivilceleri, akneleri ve siyah noktaları engelleyerek size pürüzsüz ve yumuşak bir cilt kazandıracaktır.

ZEYTİN YAPRAĞI MASKESİ NE İŞE YARIYOR?

Düzenli kullanım sonrasında cildiniz o sağlıklı görünüme kavuşurken, uçuk, mantar ve virüslere karşı olan direnci de artacaktır. Sorunlu ciltlerde, tedavide büyük rol oynayan zeytin yaprağı, her cilt için uygundur. Kuru ciltler için nemlendiriciyken, yağlı ciltler içinse yağ dengeleyici özelliğe sahiptir. Zeytin yaprağı, cildinizdeki aşırı yağlanmalara, lekelere, kuruluk ve sivilcelere karşı birebir doğal ve sağlıklı bir karışımdır.