Cilt hücrelerinden minyatür insan karaciğeri oluşturdular

Pittsburgh Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, araştırmacılar, insan cilt hücrelerinden tamamen işlevsel mini karaciğerler yarattı. Daha sonra bunları farelere başarıyla nakletmeyi başardılar.

Pittsburgh Üniversitesi'nden rejeneratif tıp araştırmacısı Alejandro Soto-Gutiérrez, bunun çok önemli bir adım olduğunu söyleyerek, “Cildin bir hücresinden tamamen fonksiyonel olan bütün bir organ yapabiliriz” dedi.

ABD'de şu anda yaklaşık 17 bin kişi karaciğer nakli bekliyor. Bu sayı vefat eden bağışçılar tarafından bağışlanan miktarın çok üzerinde.

Organ nakilleri oldukça pahalı bir işlem. 2017'de karaciğer nakli alan hastalara tahmini 812 bin 500 dolar fatura edildi. Bu, insanların vücudunun nakledilen organı reddetmesini önlemek için ameliyat öncesi ve sonrası bakımın yanı sıra immünosüpresan ilaçları içeriyor. Öte yandan bağışlanan organlar her zaman alıcı ile uyumluluk göstermeyebiliyor.

Uzak gelecekte, biyofabrikasyon teknolojisi bu organi eksikliği kapatmaya, nakil sürecini hızlandırmaya ve maliyeti düşürmeye yardımcı olabilir. Teknoloji aynı zamanda başarısız karaciğerlere fonksiyonel bir destek sağlayarak hastalara tam bir nakil beklerken zaman kazandırıyor.

Soto-Gutiérrez, "Yapmayı planladığımız şey, evrensel olan mini insan organları yapmaya başlamak” dedi. Bu, bilim insanlarının evrensel olarak kabul edilen karaciğer greftlerini biyofabrikalaştırebileceği anlamına geliyor.

Soto-Gutiérrez ve ekibi, bir grup katılımcıdan cilt hücresi örnekleri aldı. Daha sonra, bu insan cilt hücrelerini çeşitli transkripsiyon faktörleri kullanarak indüklenmiş pluripotent kök hücrelere (iPSCs) yeniden programladılar. Ardından, farklı türden hücreleri yerinde tutan ve iletişim kurmalarına yardım eden üç boyutlu bir kalıp yaratan araştırmacılar, “iskele” de denen bu kalıbı, yeniden programlanan kök hücrelerle tohumladılar.

Ekip, laboratuvarda yetiştirilen bu mini karaciğerleri, bağışıklığı baskılanmak üzere beş fareye nakletti. Nakilden 4 gün sonra, ekip implante edilen organların ne kadar iyi çalıştığını görmek için hayvanları ameliyat etti. Nakledilen mini karaciğerler, farelerin kan serumlarında insan karaciğer proteinleri olduğu kanıtlanmış olarak çalıştı. Mini karaciğerler, normal bir karaciğer gibi safra asitleri ve üre salgıladı.

Çalışmalar başta ABD'deki 30 milyon karaciğer bozukluğu olan hasta olmak üzere pek çok kişinin hayatını değiştirecek.