Cilt kararmalarını önlemenin yolu...
Koltuk altı, diz, dirsek ve bikini bölgesi kararmaları gibi problemleri zaman kaybetmeden ortadan kaldırın
Cilt kararması aşırı sürtünme, hormon değişiklikleri, terle birlikte oluşan bakteriler ve tıraş sonrasında meydana gelebiliyor.
Bu soruna karşı karşı limon, pirinç unu, nane kürü gibi hazırlaması ve uygulaması zaman alan klasik yöntemlerin yerini ise Sinoz Beyazlatıcı Krem alıyor.
Zararlı kimyasallar içermeyen özelliğiyle cildi besleyerek nemli tutan Sinoz Beyazlatıcı Krem’in günlük düzenli olarak kullanılmasıyla ciltteki kararmalardan kısa sürede kurtulmak mümkün.
Bu soruna karşı karşı limon, pirinç unu, nane kürü gibi hazırlaması ve uygulaması zaman alan klasik yöntemlerin yerini ise Sinoz Beyazlatıcı Krem alıyor.
Zararlı kimyasallar içermeyen özelliğiyle cildi besleyerek nemli tutan Sinoz Beyazlatıcı Krem’in günlük düzenli olarak kullanılmasıyla ciltteki kararmalardan kısa sürede kurtulmak mümkün.