Cilt kararmalarını önlemenin yolu...

Cilt kararması aşırı sürtünme, hormon değişiklikleri, terle birlikte oluşan bakteriler ve tıraş sonrasında meydana gelebiliyor.Bu soruna karşı karşı limon, pirinç unu, nane kürü gibi hazırlaması ve uygulaması zaman alan klasik yöntemlerin yerini ise Sinoz Beyazlatıcı Krem alıyor.Zararlı kimyasallar içermeyen özelliğiyle cildi besleyerek nemli tutan Sinoz Beyazlatıcı Krem’in günlük düzenli olarak kullanılmasıyla ciltteki kararmalardan kısa sürede kurtulmak mümkün.