Cilt kırışıklıklarını önlemek için yapılması gerekenler

SAĞLIKLI BESLENME



CİLT KREMLERi



DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRME

İçeriğinde antioksidan bulunan, cildimizin nem kaybını düzenleyen, vitaminler içeren ürünler yerine sürekli hazır yiyecekleri ve fastfood ürünler tercih edersek, cildimizin daha hızlı yașlanmasına ve lekelenmesine yol açıyoruz demektir. Bu yüzden fastfood vb.yiyecekler yerine sağlıklı yiyecekler tercih etmeliyiz.Cilt kremi ve bakımı denildiğinde ilk akla gelen kırışıklık önleyici kremlerdir. Günümüzde oldukça popüler olan ve kadınların bu uğurda yüklü miktarda paralar döktüğü yașlanma karșıtı ürünler, doğru kullanıldığında cilt yașlanmasını bir tık daha engelliyor denilebilir. Ancak bu tarz kremleri kullanmaya bașlamada belirli bir yaș ve cilt tipleri dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde yarar sağlamak adına kullanılan ürünler cilde ciddi oranda zararlar verebilir.Cildinize tüm bu belirtilenlerin dıșında ilk yapmanız gereken șey kesinlikle nemini korumaktır.Sağlıklı ve kırıșmamıș bir cilt hayal ediyorsanız eğer yașınız kaç olursa olsun, cilt tipinize uygun kremlerle cildinizi nemlendirmeniz gerekmektedir. Burada en fazla doğru bilinen yanlıș, yağlı ve karma ciltli kadınların nemlendirici ürünler tercih etmemesi gerektiğidir. Tüm bu bilinenlerin aksine yağlı ve karma ciltli kadınların da ciltleri kırıșmaya müsait olduğundan, cilt tiplerine uygun olarak düzenli nemlendirmelerini yapmaları gerekmektedir.Nemlendiren ürünler tercih eden kadınların çoğunluğunda cildin kırıșması daha da yavașlamıș durumdadır. Tüm bu belirtilen etkenlerin dıșında cildimizin kırıșmasına etki eden pek çok neden bulunmaktadır. Bireysel stresler, hava koșulları ve özellikle genetiksel faktörler cildin kırıșmasına neden olmaktadır.