Cilt kuruluğuna neden olan 10 faktör

Çoğu insan kuru cildini mevsim şartlarına bağlar. Oysa ki mevsim şartlarının yanı sıra kullanılan deterjanların bile cildimizi kurutan bir kötü yanı var. Kuru cilde neden olan şeylerin bir listesini ve onu durdurmaya yardımcı olacak yöntemleri derledik. Amaç, bu durumu neyin kötüleştirdiği konusunda daha fazla bilgi sahibi olarak durumu yönetmenize yardımcı olmak. Kuru cilde neden olduğunu bilmediğiniz 10 şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

Çamaşır deterjanı

Eğer giysilerinizi yıkadıktan sonra cildinizin sürekli kuruduğunu fark ediyorsanız, deterjanınızı değiştirmeyi deneyin. Kıyafetleriniz yıkandıktan sonra üzerinde kalan ufak miktardaki deterjan partikülleri, cilt kuruluğuna neden olur. Cildiniz, deterjanın içinde bulunan bazı kimyasallara karşı tepki vermiş olabilir. Alacağınız deterjanın hassas ciltlere uygun olmasına dikkat edin. Ucuz markaları daha çok tercih edebilirsiniz, ancak vücudunuzu önemsiyorsanız paraya kıymalısınız.





Kokulu ürünler

Kokulu ürünler, cildinizde reaksiyona neden olabilir ya da kuru cildinizi daha da kötü hale getirebilir. Genellikle hassas ciltler için üretilen ürünler bu nedenle kokusuzdur. Yine de parfüm sıkmayı düşünüyorsanız, ilk önce cildinizi kokusuz bir nemlendirici kremle kaplayın.Daha sonra parfümü vücudunuza uygulayın.

Kış şartları

Kış sadece soğuk ve kasvetli değildir, aynı zamanda cildinizin kurumasına ve çatlamasına neden olur. Bunun sebebi, havadaki nem seviyesinin düşmesidir ve bu da cildiniz için iyi bir durum değildir. Eğer kış aylarında yaşadığınız cilt kuruluğu sorununu evinizin içinde de yaşıyorsanız, evinize bir buhar makinesi koymayı ve nem üretmesini sağlayabilirsiniz. Sık sık nemlendirici kullanmak da bir diğer çözüm yöntemi.

Farklı şampuan ve sabunlar

Duşta kullandığınız sabun ve şampuan cildinizin kurumasına neden olabilir. Bu ürünler cildinizden koruyan yağları soymak ve esnek ve sağlıklı bir görünüm vermek için formüle edilmiştir. Cildinizi yenileyecek ve koruyacak nemlendirici içeren sabunlar satın alarak bunu düzeltebilirsiniz. Şampuan biraz zor olabilir, ancak saçınıza nemlendirmek için bir saç kremi kullanmak, bu olumsuz etkilerin yok edilmesine yardımcı olacaktır.

Akne tedavisi

Sivilceniz varsa, kullandığınız ilaçlar cildinizi daha da kötüleştiriyor olabilir. Akne tedavisinde kullanılan ilaçlar, cildi kuruttuğu bilinen salisilik asit, benzoil peroksit, glikolik asit ve retinol gibi maddeler içerir. Bu aslında sivilcenizin gitmemesinin nedeninin bir parçası olabilir, çünkü bu ürünler cildi kurutarak ve tahrip ederek sivilcelerle savaşır. Cildinizin daha da kötüleştiğini düşünüyorsanız, ilacı size veren doktora danışın ya da ilacın kullanım sıklığını azaltın.

Sıcak

Kış havasının cildinizi nasıl kuruttuğundan yukarıda bahsetmiştik. Ancak kendinizi sıcak tutmak için evinize yerleştirdiğiniz ısıtıcılar da işleri kötüleştirebiliyor. Buna şömineler, merkezi ısıtma sistemleri, odun sobası ve elektrikli ısıtıcılar dahil. Bu aygıtlar, havadaki nemin yok olmasına neden oluyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi nemlendirici kullanabilirsiniz.

Sigara

Sigaranın cilde zararlarını hepimiz biliyoruz.Sigara içmek, kanınızdaki oksijen miktarını ve kan akışını olumsuz etkiler. Bu da cildinizin kurumasına neden olur. Ayrıca cildinizdeki C vitamini miktarını azaltır. C vitaminin, cildin kuruması durumunda cildin onarımında faydalı olduğu bilinmektedir. Yapabileceğiniz en iyi şey sigarayı bırakmak ya da en azından, cildinize iyi bir şans vermek için sigara miktarını azaltmaya çalışın.

Güneşe maruz kalmak

Gün boyu güneşin altında oturmak ve bronz bir görünüme sahip olmak isteyebilirsiniz. Ancak güneşteki UV ışınları, cildin kurumasında önemli bir faktördür. Bu kuruma, cildinize güneş kremi sürseniz dahi gerçekleşebilir. Bunun için yapılması gerekenler, güneş koruyucudan önce cildinizi nemlendirmek olacaktır.

Duş almak

Yorucu bir günün sonunda rahatlamak için en iyi yöntem uzun bir banyo keyfi yapmaktır. Ancak uzun banyolar, vücudunuzdaki suyu tükettiği için cildin kurumasına neden olur. Cildinizin sudan zarar görmemesini istiyorsanız, aşırı sıcak su kullanmamalı ve duş sürenizi kısaltmalısınız.

Polen alerjisi

Alerjik bir bünyeye sahipseniz, cildinizin kuru olması muhtemeldir. Toz, polen, kepek gibi faktörler, alerjinizi daha da artırır ve cildinize olumsuz getirileri olur. Eğer alerji tedavisi görmenize rağmen cilt kuruluğu yaşıyorsanız bir dermatoloğa başvurun.

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