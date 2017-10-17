Cilt lekeleriniz için...

rengini veren melanin pigmentleri cildin bir bölgesinde biriktiğinde o bölgede cildin doğal renginden daha koyu bir leke oluşuyor. Bu lekeler genelde yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellerde oluşmakla birlikte, yaz aylarında güneşe maruz kalan tüm vücut bölümlerinde de etkili olabiliyor.tarafından üretilen ve markanın en çok tercih edilen lokomotif ürünü olan Leke Kremi, ciltte zamanla oluşmuş lekelerden yazın ortaya çıkan güneş çillerine, sivilcelerden siyah noktalara kadar ciltte oluşan renk tonu farklılıklarının görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.İçerisinde çok sayıda bitki özü bulunanayrıca hamilelik ile birlikte oluşan lekelenmelere karşı da kullanılabiliyor. Özellikle ellerde oluşan yaşlılık lekelerinde ve ciltte oluşan renk tonu farklılıklarının görünümünü azaltmada Sinoz Leke Kremi ilk başvurulacak kurtarıcılardan biri. Aynı sefa, jojoba yağı, papatya ve meyan kökü ekstraktı içeren Sinoz Leke Kremi, olumsuz dış şartlar altında oluşan lekelere karşı deride pigmentlerin dengeli şekilde yayılmasını ve cilt renginin doğal haline dönmesini sağlıyor.Sinoz Leke Kremi 125 TL