Cilt lekeleriniz için...
Koca bir yaz sezonu geride kaldı ama güneş ışınlarının ciltlerde oluşturduğu lekeler o kadar kolay giderilemiyor. Cilt lekelerinin tek sorumlusu güneş ışınları değil tabii ki. Gebelikten kaynaklanan hormonal değişimler, çeşitli ilaç kullanımları, doğuştan veya çocuklukta oluşan lekeler de kurtulmak için yoğun çaba gösterilen cilt sorunlarının başında geliyor
Cilde rengini veren melanin pigmentleri cildin bir bölgesinde biriktiğinde o bölgede cildin doğal renginden daha koyu bir leke oluşuyor. Bu lekeler genelde yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellerde oluşmakla birlikte, yaz aylarında güneşe maruz kalan tüm vücut bölümlerinde de etkili olabiliyor.
Sinoz Kozmetik tarafından üretilen ve markanın en çok tercih edilen lokomotif ürünü olan Leke Kremi, ciltte zamanla oluşmuş lekelerden yazın ortaya çıkan güneş çillerine, sivilcelerden siyah noktalara kadar ciltte oluşan renk tonu farklılıklarının görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.
İçerisinde çok sayıda bitki özü bulunan Sinoz Leke Kremi ayrıca hamilelik ile birlikte oluşan lekelenmelere karşı da kullanılabiliyor. Özellikle ellerde oluşan yaşlılık lekelerinde ve ciltte oluşan renk tonu farklılıklarının görünümünü azaltmada Sinoz Leke Kremi ilk başvurulacak kurtarıcılardan biri. Aynı sefa, jojoba yağı, papatya ve meyan kökü ekstraktı içeren Sinoz Leke Kremi, olumsuz dış şartlar altında oluşan lekelere karşı deride pigmentlerin dengeli şekilde yayılmasını ve cilt renginin doğal haline dönmesini sağlıyor.
Sinoz Leke Kremi 125 TL
Sinoz Kozmetik tarafından üretilen ve markanın en çok tercih edilen lokomotif ürünü olan Leke Kremi, ciltte zamanla oluşmuş lekelerden yazın ortaya çıkan güneş çillerine, sivilcelerden siyah noktalara kadar ciltte oluşan renk tonu farklılıklarının görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.
İçerisinde çok sayıda bitki özü bulunan Sinoz Leke Kremi ayrıca hamilelik ile birlikte oluşan lekelenmelere karşı da kullanılabiliyor. Özellikle ellerde oluşan yaşlılık lekelerinde ve ciltte oluşan renk tonu farklılıklarının görünümünü azaltmada Sinoz Leke Kremi ilk başvurulacak kurtarıcılardan biri. Aynı sefa, jojoba yağı, papatya ve meyan kökü ekstraktı içeren Sinoz Leke Kremi, olumsuz dış şartlar altında oluşan lekelere karşı deride pigmentlerin dengeli şekilde yayılmasını ve cilt renginin doğal haline dönmesini sağlıyor.
Sinoz Leke Kremi 125 TL