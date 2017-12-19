Cilt lekelerinize veda edin



Kimler kullanabilir?

Bioderma tarafından cilt lekelerine çözüm olarak geliştirilen White Objective Foaming Cleanser, cilde zarar vermeden cildi derinlemesine temizliyor, kir ve makyajdan arındırıyor. Özel W.O.TM* patenti içeriğindeki aktif içeriklerle kahverengi lekelerin giderilmesine ve tekrardan oluşmalarının önlenmesine yardımcı oluyor. Özel formülü sayesinde cilt hem aydınlık bir görünüme kavuşuyor hem de ipeksi bir yumuşaklık kazanıyor. Sabun içermeyen ve nemlendirici aktif içerikler ile zenginleştirilmiş White Objective Foaming Cleanser yüksek cilt toleransına sahiptir. Kremsi ve peeling etkili bir dokuya sahip ürün, komedojenik değildir.En hassas ciltler dâhil tüm cilt tipleri kullanabilir. Özellikle leke problemi yaşayan ciltlerin kullanımına uygundur. Nasıl Kullanılır? Nemli cilde uygulayın, köpürtün ve iyice durulayın. Haftada bir veya iki kez maske olarak da kullanılabilir: Kalın bir tabaka halinde cilde sürerek 5 dakika bekletin, ıslatın, köpürtün ve iyice durulayın. Göz çevresi ile temasından kaçının.Ürün miktarı: 500 ml / 200 ml