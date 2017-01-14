Cilt sorunlarına deva olacak mucizevi maske tarifi
Cildinizin kuru, aşırı hassas olmasından mı şikayetçisiniz? Hiçbir krem işe yaramıyor mu? Çözümü bir de mutfakta arayın!
Yeşil çay cildinizin en yakın dostlarından. Neden mi? Çünkü antioksidan bakımından çok zengin. Yeşil çay, bal ve Hindistan cevizi ile birleşince de cildiniz için inanılmaz bir karışıma dönüşüyor. İşte sorunlarınızı maskelemeniz için yeşil çay, bal ve Hindistan cevizi maskesi tarifimiz...
Malzemeler:
• 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
• 2 çorba kaşığı bal
• 1 çorba kaşığı yeşil çay
• 2 çorba kaşığı taze limon suyu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi krem haline gelene kadar karıştırın, Hindistan cevizi yağının iyice çözündüğünden emin olun. Maskeyi yüzünüze sürün, 5-10 dakika bekletin, sonra ılık suyla yıkayın. Yorgun cildinizin canlandığını göreceksiniz.
Malzemeler:
• 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
• 2 çorba kaşığı bal
• 1 çorba kaşığı yeşil çay
• 2 çorba kaşığı taze limon suyu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi krem haline gelene kadar karıştırın, Hindistan cevizi yağının iyice çözündüğünden emin olun. Maskeyi yüzünüze sürün, 5-10 dakika bekletin, sonra ılık suyla yıkayın. Yorgun cildinizin canlandığını göreceksiniz.