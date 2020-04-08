Cilt tipinize göre bakım rutininizi keşfedin

Karma Bir Cilde Sahipseniz;

Laneige Gece Dudak Maskesi

Laneige bakım ve onarıcı dudak maskesi, gece boyunca dudaklarını derinlemesine besler, çizgi görünümünü azaltır ve dolgun bir görünüm sağlar.

PIXI Glow Tonik

Cldinize ihtiyacı olan ışıltıyı veren PIXI Glow Tonik, cildi donuklaştıran ölü deri hücrelerini çözüp, cildin ışıltısını açığa çıkarmaya yardımcı olur.

Doğal bir şeker kamışı türevi ve alfa-hidroksi asit ailesinin bir üyesi olan% 5 glikolik asit ile zenginleştirilmiş bu yumuşak, peeling formülü, ölü hücrelerin temizlenmesine destek olarak altındaki 'yeni' sağlıklı cilt hücrelerini ortaya çıkarır. İçeriğindeki Aloe Vera cildi yatıştırıp nemlendirirken ginsengi oksijenlendirir ve hücre sağlığını ve cildin canlılığını artırır.

At kestanesi doğal olarak taze ve nemli bir parlaklık kazandırmak için kan akışını hızlandırır.

Kullanımı: Pamuk pede alınan birkaç damla ürün temiz yüz(göz çevresi hariç) ve boyun bölgesine sabah ve akşam uygulanır.

Sephora Collection Göz Kremi

Sephora Collection Aytınlatan göz kremi, göz çevresini nemlendiren ve koyu halka, torbalanma ve yaşlanma işaretlerinin görünümünü azaltan göz çevresi bakım kremidir. Formülündeki kafein torbalanmayı gidermeye, doğal kökenli Hiyaluronik Asit nemin tutulmasını arttırmaya ve dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur. Mudar bitki kabuğu özü yaşlanma karşıtı özellikler sağlar. Hızla emilen jel yapılı krem gözlerdeki yorgun ve bitkin görünümü azaltılmasını destekler.

The True Cream Aqua Bomb Nemlendirici Krem

The True Cream Aqua Bomb nemlendirme sağlarken cildi anında serinleten ve ferahlatan ultra hafif, yağsız bir jel kremdir.

Bu formül, cilde zarar veren serbest radikalleri nötralize etmeye, cildin esnekliğini arttırmaya ve gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı, antioksidan bakımından eczacı bitkilerinin bir karışımını içerir. Tazeleyici krem, uygulandığında, sağlıklı, pürüzsüz, esnek bir görünüm sağlamanıza destek olur.

Kuru Bir Cilde Sahipseniz;

Sephora Collection Ultra Glow Serum

Sephora Collection Ultra Glow Serum, cilt aydınlığını arttırmaya, cilt tonunu geliştirmeye ve eşitlemeye yardımcı olan serumdur.

Koyu lekeler, kuruluk, ince ve derin çizgiler gibi cilt endişelerini hedefler. Sephora Collection Ultra Glow serumun içindeki doğal C ve E Vitamini, cilde parlaklık sağlar ve çevresel faktörlere karşı korur. %97’si doğal kökenli olan içerikler ile formüle edilen bu hızla emilen serum, cildi anında nemlendirip, parlaklığını arttırırken aynı zamanda cildi sıkılaştırmaya için yardımcı olur.

Laneige Water Sleeping Gece Maskesi

Laneige Water Sleeping Gece Maskesi, kuruluk, donukluk, eşit olmayan doku, ince ve derin çizgiler için ideal çözümler sunar.

Stresli, kuru ciltlere yüksek dozda nem vermek için yüksek konsantrasyonda Hidro İyonize Mineral su ile formüle edilmiştir. Portakal çiçeği, gül ve sandal ağacı ile yoğunlaştırılmış formül cildi rahatlatırken, kayısı ve çuha çiçeği özleri yorgun cildi aydınlatır ve arındırır. Cildin daha taze, yumuşak ve taze görünümünü destekler.

DR.JART Ceramidin Krem

Cildi onarmaya ve korumaya yardımcı besleyici bir formül içerir. Ceramidin Krem, cildi nemlendirmeye ve soğuk ve kuru hava gibi dış etkilere karşı korumaya yardımcı olur. Kullanım: Krem olarak uygulayın, ellerinizde ısıtın ve yüzünüze hafifçe masaj yaparak emilmesini sağlayın.

Aqua Bomb Jelly Bomb Yüz Temizleyici

Aqua Bomb Jelly Bomb Yüz Temizleyici, suyla temasta zengin ve yumuşak bir köpüğe dönüşen bir jöledir. İnce baloncuklarla kirleri ve makyaj kalıntılarını temizler. "Aqua bomb" un ultra nemlendirici formülünden oluşur, cildi etkili bir şekilde temizlerve nazik ve pürüzsüz bir cilt yaratmanıza destek olur. Dermatolojik olarak test edilmiş, Aqua jel bomb temizleyici tüm cilt tipleri için uygundur.

Yağlı Bir Cilde Sahipseniz;

Mario Badescu Yüz Spreyi

Susuz kalmış, yorgun cildi uyandıran serinletici yüz misti.

İçeriğindeki;

Yeşil Çay Ekstresi: Antioksidan faydalar sağlar.

Salatalık Esansiyel Su: Cildi yenilemeye ve canlandırmaya yardımcıdır.

Nane Esansiyel Su: Soğutucu ve dinlendirici bir destek sağlar.

Bu yüz spreyi, besin bakımından zengin bitkisel ve nemlendirici temel suların bir karışımını sunar. Salatalık, yeşil çay ve nane, cildi yenileyen ve canlandıran canlandırıcı bir destek vermek için kullanılır. Yüz, boyun veya saçınızda kullanabilirsiniz.

Sephora Collection Super Mat Nemlendirici

Sephora Collection Super Mat Nemlendirici, matlaştırıcı ve parlamayı azaltıcı etkileri ile bilinen doğal hiyaluronik asit ve matlaştırıcı pudra ile formüle edilmiş karma ve yağlı ciltler için ideal olan matlaştırıcı nemlendirici kremdir. Sephora Collection Super Matte Moisturizer karma ve yağlı cilt tipleri için uygundur. Yağlılık, gözenekler ve sivilceler gibi cilt endişelerini hedefler. Formülündeki matlaştırıcı pudra, cildi matlaştırır ve parlamayı azaltır, buğdaydan elde edilen doğal hiyaluronik asit cildi nemlendirir. Super Matte Moisturizer’ın içeriklerinin %90’ı doğal kökenlerden gelirken, kalan %10 esas olarak ürünün duyusal çekiciliğini ve koruyuculuğunu sağlamak içindir.

PIXI Glow Mud Temizleyici

Yatıştırıcı glikolik ve botanik elementlerle zenginleştirilmiş, derinlemesine gözenek temizleyici özellikte, çamur bazlı bir temizleyicidir. Cildi temizler ve sağlıklı ve parlak hale getirmek için peeling etkisi sağlar. Gözenekleri yumuşak bir şekilde temizler ve %5 glikolik asit içerir. Cildi yumuşak bir şekilde arındırmaya ve canlandırmaya yardımcıdır. İçeriğindeki glikolik bileşen cildi aydınlatır, Aloe Vera ise cildi nemlendirir ve yumuşatır.

Sephora Collection Kömür İçerikli 3'lü Burun Bandı

Sephora Collection Charcoal Burun Bandı, doğal kökenli kömür özü ile formüle edilen yüksek performanslı bir burun bantıdır. Gözenek ve kusurlar gibi cilt endişelerini hedefler. Burun bantlarının formülünün içindeki doğal kökenden gelen kömür özü cildi arındırmaya yardımcı olur. Kömür özlü burun bantı, tıkanmış gözenekleri açar, siyah noktaları gidermeye yardımcı olur, safsızlıkları ve yağ fazlasını elimine ederek pürüzsüz, temiz ve mat cildi 10 dakika kadar kısa bir sürede ortaya çıkarır.

Normal Bir Cilde Sahipseniz;

Sephora Collection Göz Kremi

Sephora Collection Aytınlatan göz kremi, göz çevresini nemlendiren ve koyu halka, torbalanma ve yaşlanma işaretlerinin görünümünü azaltan göz çevresi bakım kremidir. Formülündeki kafein torbalanmayı gidermeye, doğal kökenli Hiyaluronik Asit nemin tutulmasını arttırmaya ve dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur. Mudar bitki kabuğu özü yaşlanma karşıtı özellikler sağlar. Hızla emilen jel yapılı krem gözlerdeki yorgun ve bitkin görünümü azaltılmasını destekler.

PIXI Vitamin C Tonik

C Vitaminin antioksidan bakımından zengin faydalarını kullanılan bu tonikte; Narenciye özleri ve ferulik asit ile harmanlanan içerik, hassas bir şekilde ciltteki ölü derileri arındırmaya, cilde doğal bir ışıltı katmaya, serbest radikallere karşı cildi korumaya ve cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur.

Cilt tonunu eşitler, nemini geliştirir ve serbest radikallere karşı bir kalkan oluşturur.

Kullanımı: sadece birkaç damla ürünü pamuk bir pede damlatın ve temizledikten sonra tüm cildinizde gezdirin(sabah ve akşamları). Güneş hasarlarının neden olduğu lekeleri, ince çizgileri, yara ve diğer kusurlarım kademeli olarak azaltır.