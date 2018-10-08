Çim biçme faciası! Ayak parmaklarını kesti

Konya'da evinin bahçesindeki çimleri biçmek isteyen Suriye uyruklu Alaeddin El Sufi, çalışır haldeki çim makinesine ayak parmaklarını kaptırdı

08 Ekim 2018, Pazartesi 13:01 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 13:01
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Konya'da oturan Suriye uyruklu Alaeddin El Sufi (32), evinin bahçesindeki çimleri biçmek istedi.

Alaeddin El Sufi, çimleri biçtiği sırada hareket halinde olan demir bıçaklı çim makinesini geri geri getirirken tökezleyerek sırt üstü yere düştü.

AYAĞI MAKİNE ALTINDA KALDI

Bu sırada Alaeddin El Sufi'nin sağ ayağı çim makinesinin altında kaldı ve hareket halindeki bıçaklar talihsiz adamın ayak parmaklarını kesti.

Alaeddin El Sufi, çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA


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