Cim Bom, 2019'u 'farklı' kapattı
Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikasını 3-0 önde kapattığı mücadeleden 5-0’lık galibiyetle ayrılarak sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı.
Stat: Türk Telekom Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Marcao xxx, Nagatomo xxx (Emre Taşdemir dk. 87 ?), Seri xxx, Lemina xxx, Feghouli xxx (Babel dk. 76 xx), Taylan xxx, Ömer xxx, Falcao xxx (Adem Büyük dk. 83 ?) Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk, Belhanda, Emin, Emre Mor Teknik Direktör: Fatih Terim Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Salih x (Mukairu dk. 46 xx), Celustka x, Tarık Çamdal x, Ufuk Akyol x, Chico x, Doğukan x (Ribeiro dk. 79 x), Hakan x (Yekta dk. 90 ?), Amilton x, Blanco x Yedekler: Ferhan, Eren Albayrak, Dala, Harun, Halil, Mikail, Bünyamin Teknik Direktör: Stjepan Tomas Goller: Falcao (dk. 10 pen. ve 28), Celustka (dk. 38 k.k.), Babel (dk. 82), Taylan (dk. 89) (Galatasaray) Sarı kartlar: Lemina, Muslera (Galatasaray), Doğukan, Hakan Özmert, Tarık Çamdal, Nazım Sangare (Antalyaspor)