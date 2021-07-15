Magazin Cımbız: Aleyna Tilki keşke kışı bekleseydi

Cımbız: Aleyna Tilki keşke kışı bekleseydi

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Cımbız: Aleyna Tilki keşke kışı bekleseydi

Posta gazetesi yazarı Dilara Doğan 'Cımbız' köşesinde Aleyna Tilki'nin tarzını inceledi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 09:23 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki’nin spor bir tarzı var. Ayakkabı konusunda ise müthiş rüküş. Bu ayakkabıları hâlâ çöpe atmamış olması gerçek bir hayal kırıklığı. Eşofmanı ve ultra kısa üstü cool. Şapkayla birlikte etkileyici duruyor.

MİNİK ÇANTASI 9 BİN LİRA!

Prada çantasının fiyatı 9 bin lira. Çanta, sevilen bir model olma yolunda ilerliyor ama mevsimi değil. Pahalı diye takmak için kışı bekleyememiş.

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