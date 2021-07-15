Cımbız: Aleyna Tilki keşke kışı bekleseydi

Aleyna Tilki’nin spor bir tarzı var. Ayakkabı konusunda ise müthiş rüküş. Bu ayakkabıları hâlâ çöpe atmamış olması gerçek bir hayal kırıklığı. Eşofmanı ve ultra kısa üstü cool. Şapkayla birlikte etkileyici duruyor.

MİNİK ÇANTASI 9 BİN LİRA!

Prada çantasının fiyatı 9 bin lira. Çanta, sevilen bir model olma yolunda ilerliyor ama mevsimi değil. Pahalı diye takmak için kışı bekleyememiş.



