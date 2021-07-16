Cımbız: Ardına kadar açık pencereler

Mikonos gecelerinde ten renginden ötürü görünmeyen Eda Taşpınar, görünmek için iddialı elbiseler tercih ediyor. Spor ve selülitsavar at kılı fırçasıyla yaşamını sürdüren Taşpınar’ın fiziği takdire şayan. Bu tarz elbiselerde kullandığı belki de kullanmadığı iç çamaşırları konusunda ülkemizde dersler vermeli. Elbisenin deseni muazzam. Çanta uyumsuz, sandaletler ise her kadının dolabında olması gereken bir model.



