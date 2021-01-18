Cımbız: Diren pembe ruj

Diren pembe diren, birazdan leoparlı maskeyle kapanacaksın ve seni görmek zorunda kalmayacağız. Ece Gürsel’in sporumsu kombini, çoraplarından görünen teninden, kafasındaki ponponlu bereye kadar olmamış. Beredeki ponponları cımbızla çekip alasım geldi. Nereye gideceğine karar veremeyip yürüşe çıkmış gibi. Bu kusursuz fizik çok daha iyilerini hak ediyor.





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