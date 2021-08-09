Cımbız: Tuğba Özay'ın yeni gelin terliği
Posta gazetesi yazarı Dilara Doğan 'Cımbız' köşesinde Tuğba Özay'ın tarzını inceledi.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 13:59 Son Güncelleme:
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İşte karşınızda fırfırı bol, yeni gelin terliğiyle Tuğba Özay… Elbisenin bohem ruhunu çok sevdim. Çantanın siyah sapı, terlikteki taşlar, parıltılı kolye, elbisenin tüm güzelliğini alıp götürmüş. Gözlük sanki gözlük değil de kare kare kesilmiş bantları, gözüne yapıştırmış gibi. Bu hikayede yanan beyaz elbise olmuş…