İşte karşınızda fırfırı bol, yeni gelin terliğiyle Tuğba Özay… Elbisenin bohem ruhunu çok sevdim. Çantanın siyah sapı, terlikteki taşlar, parıltılı kolye, elbisenin tüm güzelliğini alıp götürmüş. Gözlük sanki gözlük değil de kare kare kesilmiş bantları, gözüne yapıştırmış gibi. Bu hikayede yanan beyaz elbise olmuş…