Yıldız Tilbe, yalnızca çıplak kalmamak için giyiniyor. Ne dünya umurunda ne giyim kuşam. Gözlerinin altında bir gün önceden kalan maskaranın ve göz kaleminin kalıntıları hep duruyor gibi. Ne yapsa yakışıyor. Belindeki o yeşil, parlak, saçma detay bile bir türlü “Olmamış” dedirtemiyor.

'Ümit her zaman vardır'

Botlarının içinden görünen çorapta bile bir numara var. Eşofmanı, pijama olarak da kullandığı çok belli. ‘Hayattan ümidi kestim eşofmanı’ o, nerede görsem tanırım. Yeşil simli kuşak, “Ümit her zaman vardır” diyor, dayan yıldızım dayan.











