Çimen lekesi, ot lekesi nasıl çıkarılır?

Çimen lekesi özellikle kumaş türü giysilerde çabuk emilir ve çıkartılması oldukça zorlaşır. Size vereceğimiz zahmetsiz bir yöntemle çimen lekesinden kurtulabileceksiniz.

SAF ALKOLDEN FAYDALANIN

Çimen lekesini alkole batırılmış temiz bir bezle ovalayın ve kuruladıktan sonra kurutun. Soğuk suyla durulayın. Sonra biraz deterjan dökün ve kullanılmamış bir diş fırçası yardımıyla ovalayın. 10 dakika bekletin ve soğuk suda durulayın.

Alkol lekeyi büyük oranda çıkarır ancak bazı kumaşlarda arkasında çok hafif, uçuk sarı bir leke bırakabilir. Hassas kumaşlar için diğer yöntemleri tercih edin.

SADECE DETERJAN

Lekeye deterjan ekleyin, bir fırça ile nazikçe ovalayın, yaklaşık 10 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın.

Sadece deterjanın da oldukça etkili olacağını göreceksiniz.

HİDROJEN PEROKSİT VE KABARTMA TOZU

Bir yemek kaşığı karbonatı birkaç damla hidrojen peroksit ile karıştırarak kalın bir macun elde edin. Çim lekesine sürün ve oturmasına izin verin. Kumaşa göre yaklaşık 15-30 dk bekleyebilirsiniz. Bir fırça ile ovalayın, soğuk suyla durulayın, deterjanla ovalayın, biraz dinlendirin, ardından tekrar soğuk suyla durulayın.

HİDROJEN PEROKSİT VE BULAŞIK DETERJANI

Biraz hidrojen peroksiti biraz bulaşık sabunu ile karıştırın (bu konuda çok bilimsel olmaya gerek yok). Lekeyi ıslatın ve bekletin, sonra bir fırça ile ovalayın ve soğuk suyla durulayın. Daha sonra deterjanla normal bir şekilde yıkayın

EN İDEAL YÖNTEM SİRKE

Bir ölçü damıtılmış beyaz sirkeyi bir ölçü suyla karıştırın. Lekeyi kaplayın,30 dk bekleyin, fırçalayın ve soğuk suyla durulayın. Ardından deterjanla normal adımları tekrarlayın: fırçalayın, oturun ve durulayın.

Sirke kıyafetlerinizdeki çimen lekelerini ardında iz bırakmadan temizleyecektir.



