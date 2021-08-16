Magazin Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında ve neden öldü?

Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında ve neden öldü?

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Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında ve neden öldü?

Cimilli İbo’nun vefat haberi hayranlarını üzüntüye boğdu. Sevilen sanatçı geçtiğimiz yıl koronavirüs yakalanmış ve tedavi görmüştü. Peki, Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında ve neden öldü? İşte Karadeniz’in ünlü türkücüsü hakkında merak edilenler…

16 Ağustos 2021, Pazartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Karadeniz müziklerinin sevilen ismi Cimilli İbo, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sevilen sanatçının cenazesi, 17 Ağustos Salı günü Rize İkizdere Cimil’de defnedilecek. Peki, Cimilli İbo kaç yaşında ve neden öldü? İşte ayrıntılar…

CİMİLLİ İBO KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Cimilli İbo’nun vefat haberini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin tanınan ismi Zafer Kalfa duyurdu. Kalfa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ne diyeyim ki şimdi ben, olmadı be abi, keşke bu da yalan olsa diye dua ettim ama maalesef sen değil dünya yalan. Mekanın cennet olsun nur içinde yat. Yerin dolmaz, Karadeniz eksik kaldı.” ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki Cimilli İbo (İbrahim Özer) geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi görmüştü.

Geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ile hastaneye kaldırılan Cimilli İbo, kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi altın alınmıştı. Sevilen sanatçı 16 Ağustos tarihinde İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve cenazesinin de yarın Rize İkizdere Cimil’de defnedileceği belirtildi.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Cimilli İbo (İbrahim Özer), aslen Rize'li bir sanatçıdır.

Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

CİMİLLİ İBO’NUN ŞARKILARI

Cimili İbo ilk albümünü 2003 yılında çıkardı ve o günden bu yana milyonlarca kişinin beğenisini kazandı. Kariyeri boyunca, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Hasretim Hepinize gibi albümleri çıkardı, Oy Oy Benim Sevdam, Sarı Sarı Saçları, Kalbim Isız Karanlık gibi şarkıları ise dillerden düşmedi.

Cimilli İbo yeni albümü Dağlarıma Kar Yağdı - Single ile 2020 yılında sevenleriyle buluştu.

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