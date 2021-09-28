Çin, 16 yaşından küçük çocukların canlı yayın yapmasını yasakladı

The South China Morning Post tarafından yayınlanan habere göre Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi, 10 yılı kapsayan çocukların gelişimi isimli plan için yeni sınırlamalar getirdi. Bu sınırlamalar, çocukların canlı yayın hizmetlerini de içeren çevrimiçi hizmetlerin çocukların çevrimiçi ortamda ne kadar zaman ve para harcadıklarını limitlemelerini istiyordu.

Bu sınırlamalar çerçevesinde canlı yayın hizmeti veren platformlar, 16 yaş altı çocukların platformlara yayıncı olarak kayıt olmalarını yasakladı. Yeni getirilen bu düzenlemeyi aşmanınsa hiçbir yolu olmayacak. Düzenleme, çocukların gelişimini yönetecek sistem çerçevesinde bir kimlik sistemi aracılığıyla uygulamaya koyulacak.

Çin, ağustos ayının başında çevrimiçi oyunları bağımlılık yapıcı olarak tanımlayarak bunlara yönelik sınırlamalar getirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Aradan geçen bir ayın ardından 18 yaşından küçüklerin hafta sonları birer saat haricinde oyun oynamaları yasaklanmıştı.



