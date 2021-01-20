Dünya Çin, 28 ABD'liyi yaptırım listesine aldı

Çin, 28 ABD'liyi yaptırım listesine aldı

Dünya

Çin, 28 ABD'liyi yaptırım listesine aldı

Çin'in, 45'inci ABD Başkanı Donald Trump dönemi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 28 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine dahil ettiği bildirildi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 23:58 Son Güncelleme:
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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'deki bazı Çin karşıtı siyasetçilerin ülkenin iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: 

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"Geçen birkaç yılda, ABD'deki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi menfaatleri, ön yargıları, nefretleri nedeniyle iki ülke halklarının çıkarlarını dikkate almayan, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale eden, çıkarlarını baltalayan, Çin halkını kızdıran ve iki ülke ilişkilerini ciddi şekilde bozan bir dizi plan yaptılar, desteklediler ve uyguladılar."

Çin'in egemenliğini ihlal etmekle suçlanan 28 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan Pompeo dahil ABD'li 28 yetkili ile aile üyelerinin Çin ana karası, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine girmesi ve bu kişilerle bağlantılı şirketlerinin Çin ile iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

6 yetkiliye yaptırım kararı alınmıştı

Ayrıca açıklamada, Çin hükümetinin, ülkenin ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Alex M.Azar II, Keith J.Krach, Kelly DK Craft, John. R. Bolton ve Stephen K. Bannon gibi üst düzey isimler bulunuyor.

Pompeo, 15 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'da 6 Ocak'ta muhalif 53 kişinin gözaltına alınmasını eleştirmiş ve bölgede ulusal güvenlik kanunun uygulanmasından sorumlu merkezi ve yerel hükümetten 6 yetkiliye yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.

AA

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