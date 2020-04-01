Çin, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" olarak adlandırılan vakaların sayısını ilk kez duyurdu. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, bu durumdaki 1541 kişinin tıbbi gözetim altında tutulduğu bildirildi. Açıklamada, asemptomatik vaka sayısının ve durumunun bundan böyle düzenli açıklanacağı kaydedildi.

Virüsün yol açtığı öksürük, ateş, akciğer iltihaplanması ve solunum yetmezliği belirtilerini göstermeyen vakaların ilk kez resmi olarak duyurulması, Çin yönetiminin hastalık rakamlarını olduğundan düşük gösterdiği eleştirilerine yol açtı.

Pozitif sonuçlara göre açıklanıyor

Kovid-19 vakalarının yaygın görüldüğü ülkeler, vaka sayılarını, hastalık belirtisi görülüp görülmediğine bakmaksızın, pozitif test sonuçlarına göre bildiriyor. Çin ise düne kadar sayısını açıklamadığı asemptomatik vakaları dışarda bırakarak yalnızca hastalık düzeyindeki vakaları toplam sayıya dahil ediyordu.









Kovid-19 tespit edilen bireyler, hastalık belirtisi göstermeseler de "taşıyıcı" olarak virüsü bulaştırabiliyor ya da virüsün kuluçka süresi içinde hastalık belirtisi göstermeye başlayabiliyor. Öte yandan Pekin yönetimi, yurt içinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış görünen salgının yeniden ivme kazanmasını önlemek üzere, "asemptomatik" vakaların tespiti için testlerin yaygınlaştırılmasına ve kontrol tedbirleri uygulamasına karar verdi.

China Daily gazetesindeki habere göre, Başbakan Li Kıçiang Başkanlığında yapılan Komünist Parti Merkez Komite toplantısında, bu konuda alınacak tedbirler görüşüldü.

"Taşıyıcı kişilerin bilinmesi gerekiyor"

Toplantıda, hastalık belirtisi göstermeyen Kovid-19 taşıyıcılarının tespiti ve kontrol altına alınmasının yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkmasını önlemek için kritik olduğu vurgulandı. Bunun için virüs tespit edilen hastalarla yakın temasta bulunanların sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve şüphe halinde karantinaya alınmasına karar verildi.

Ayrıca hastalık belirtisi göstermediği halde virüs tespit edilen "taşıyıcı" kişilerin de Kovid-19 hastaları gibi karantinaya alınmaları ve müşahede altında tutulmaları istendi. Öte yandan hastalık belirtisi göstermeyen vakaların tespiti için salgın bölgesinde tesadüfi örneklem yöntemiyle testler yapılması ve olası salgın kaynaklarının araştırılması gerektiği belirtildi.

İlgili Haberler Amerika'da vatandaşlar otoparkta betonun üzerinde karantinaya alındı





İlgili Haberler Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi



