Büyük panik dalgası ABD istihbaratını harekete geçirdi ve 6 Amerikalı yetkili mesajların Çin operatörleri üzerinden yayıldığının değerlendirildiğini açıkladı.

Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer direkt Amerikalıların cep telefonlarına gelen bu mesajların daha önce görülmemiş bir taktik kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Ancak mesajların kaynağı hala bulanıklığını koruyor. Amerikalı yetkililer daha fazla detay vermeyi reddetti.

Ancak iki farklı Amerikalı yetkili Çin ajanlarının mesajları yaydıkları açıklamalarına katılmıyor. Hali hazırda var olan sahte mesajların daha fazla kişiye iletilmesine destek verilmiş olabileceğini ifade ediyorlar.

Yetkililer, Çinli ajanların kampanyalarının bir parçası olarak WhatsApp da dahil olmak üzere metinleri ve şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullandığını söylüyorlar. Araştırmacılar ve kolluk kuvvetleri için kısa mesajlar ve şifreli uygulamalar yoluyla yayılan dezenformasyonları sosyal medya platformlarına göre izlemek çok daha zor. Amerikalı yetkililer, Rusya'nın stratejilerini örnek alan Çin'in ABD'deki siyasi bölünmeleri genişletmeye çalıştığını ifade etti.

Yetkililer, Amerika'da hali hazırda karantina koşulları nedeniyle halk tarafında yaşanan ayrışmayı Rus ve Çin etkileri ile daha da çözülemez bir sorun haline gelebileceğini ifade ediyor. Senatör Angus King, "Bu ayrılık çıkarma için oyunun bir parçası" diyor. King ayrıca bazı sosyal medya botlarının ülkede yaşanan karantina protestolarını da hızlandırdığını belirtiyor.

Amerikalı yetkililer, Çin'de üst düzey yetkililerin virüs ile ilgili küresel bir dezenformasyon kampanyası yürütmek için ajanslara direktifler verdiğini açıkladı.



