Dünya Çin, ABD'yi uyardı: 'Yanlış sinyaller gönderiyor'

Çin, ABD'yi uyardı: 'Yanlış sinyaller gönderiyor'

Dünya

Çin, ABD'yi uyardı: 'Yanlış sinyaller gönderiyor'

Pekin, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin bir hata olduğu konusunda uyardı ve Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceğini kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e telefon görüşmeleri sırasında Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin tüm 'yanlış sinyaller' gönderdiğini söyledi.

22 Şubat 2022, Salı 08:36 Son Güncelleme:
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Pekin, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin bir hata olduğu konusunda uyardı. Söz konusu açıklamada Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceğinin altı çizildi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e telefon görüşmeleri sırasında Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin tüm 'yanlış sinyaller' gönderdiğini söyledi.

Çinli yetkililer daha önce ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına tepki olarak karşı önlemler alacaklarını açıklamış ve Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulama sözü vermişti.

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