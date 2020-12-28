Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısında son durum

Çin'den sipariş verilen aşının ilk partilerinin yılbaşından önce teslim edilmesini beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız." dedi.

İşte Erdoğan'ın aşı hakkındaki açıklamaları:

''Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmalar imzalıyoruz. Çin’den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya’dan gelecek aşının ocak ayında teslim edilmesini ümit ediyoruz.''