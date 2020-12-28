Türkiye Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısında son durum

Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısında son durum

Türkiye

Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısında son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, merakla beklenen Çin aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2020, Pazartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Çin'den sipariş verilen aşının ilk partilerinin yılbaşından önce teslim edilmesini beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız." dedi.

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İşte Erdoğan'ın aşı hakkındaki açıklamaları:

''Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmalar imzalıyoruz. Çin’den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya’dan gelecek aşının ocak ayında teslim edilmesini ümit ediyoruz.''

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