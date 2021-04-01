Dünya Çin aşısı Sinovac ile ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması

Çin aşısı Sinovac ile ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması

Dünya

Çin aşısı Sinovac ile ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması

Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac koronavirüs aşısıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) flaş bir açıklama geldi.

01 Nisan 2021, Perşembe 16:34 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac ile ilgili açıklamalarda bulundu. DSÖ yetkilileri aşıların güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'ın Covid-19 aşıları ile ilgili gereken verileri kendileri ile paylaşması sonrası yaptığı incelemenin sonuçlarını paylaştı. DSÖ uzmanlarının incelediği aşıların örgütün belirlediği kurallara uygun etkinlik seviyesine sahip olduğu açıklandı.

"ÇİN AŞISI GÜVENLİ VE ETKİLİ"

Aynı açıklamada klinik araştırma verilerinin iki Çin aşısının da "güvenli ve etkili” olduğunu gözler önüne serdiği bilgisinin altı çizildi.

"DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR"

Henüz klinik verilerin incelendiğini vurgulayan DSÖ yetkilileri aşılar ile ilgili daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

DSÖ’de Stratejik Uzmanlar Grubu Direktörü Alejandro Cravioto Nisan ayı sonuna kadar Çin aşıları ile ilgili tavsiye kararı alınabileceğini söyledi. DSÖ sözcüsü Margaret Harris, geçtiğimiz haftalarda Sinopharm ve Sinovac aşılarının DSÖ acil kullanım listesine kısa bir süre içerisinde girebileceğini duyurmuştu.

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