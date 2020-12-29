Türkiye Çin aşısı Sinovac yarın sabah Türkiye'ye gelecek

Çin aşısı Sinovac yarın sabah Türkiye'ye gelecek

Türkiye

Çin aşısı Sinovac yarın sabah Türkiye'ye gelecek

Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek. Çin'den gelen uçakta 3 milyon doz aşı olacak.

29 Aralık 2020, Salı 10:15 Son Güncelleme:
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Çin'den ilk aşıların yarın sabah İstanbul'a geleceği bildirildi. Perşembe akşamı ise aşıların Ankara'ya gönderileceği açıklandı. Öte yandan Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşının olacağı öğrenildi.

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Erdoğan ve Bakan Koca'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının da ocakta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz. Gelişmeler, salgının daha uzunca bir süre dünya gündeminden düşmeyeceğine işaret ediyor. Bunun için asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz yüksek teknolojiye dayalı altyapılar ve bilim insanlarımızın gayreti sayesinde şu an 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. Diğerlerinin bir kısmında da aynı safhaya gelinmek üzeredir" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 'Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz' demişti.

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