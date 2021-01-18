13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptırması ile başlayan ve sağlık çalışanlarını ile devam eden Çin'de üretilen 'CoronaVac' koronavirüs aşısına Brezilya acil kullanım onayı verdi.

Brezilya'da son durum

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1050 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 209 bin 296'ya, 61 bin 567 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 455 bin 59'a yükseldi. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 619 bin 619 vaka ve 49 bin 885 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Rus aşısına onay vermedi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise. Anvisa’nın kısa süre içinde sağlanacak ek bilgiler talep ettiği, düzenleyici kurumlardan gelen bu tür taleplerin standart prosedür olduğu ve bunun tescil teklifinin reddedildiği anlamına gelmediği ifade edildi. Rus hükümeti, Sputnik V’nin ülkede kullanımına onay vermişti. RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V'in Sırbistan, Belarus, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Venezuela, Paraguay ve Filistin tarafından onaylandığı belirtildi.







