Bilim & Teknoloji Çin, Ay'ın karanlık bölgesine kendi bayrağını dikti

Çin, Ay'ın karanlık bölgesine kendi bayrağını dikti

Bilim & Teknoloji

Çin, Ay'ın karanlık bölgesine kendi bayrağını dikti

Çin'in Çang'ı-5 keşif aracının Ay'a Çin bayrağı diktiği duyuruldu. Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Çang'ı-5'in Dünya'nın uydusuna diktiği 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağının fotoğraflarını yayımladı.

07 Aralık 2020, Pazartesi 10:41 Son Güncelleme:
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Çang'ı-5 üzerindeki kamera tarafından çekilen fotoğraflarda, Çin bayrağının Ay'ın rüzgarsız yüzeyinde hareketsiz durduğu görülüyor.

CNSA, Çang'ı-5 keşif aracının topladığı toprak örneklerini Dünya'ya getirmek üzere Ay'dan hareket ettiğini duyurmuştu.

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Çang'ı-5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere, Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Keşif aracının bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda, Çin'in uzay programı kapsamında ilk kez Dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş olacak, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.

Çang'ı- 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.

2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.


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