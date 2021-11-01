İklim değişikliği dünya gündemindeki yerini kaybetmiyor. Dünyanın gözünün üstünde olduğu G20 Liderler Zirvesi'nde. Kritik zirveye Pekin'den canlı video bağlatısı ile katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iklim değişikliği ile mücadele çağrısında bulunarak ülkeleri yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerektiğini vurguladı.

DİĞER ÜLKELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

G20 ülkelerinin çevreyle uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmesi gerektiğini belirten Şi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ortak ama farklılaşmış sorumluluk anlayışı çerçevesinde uygulanması çağrısında bulundu.

Şi, gelişmiş ülkelerin karbon salınımı azaltma konusunda örnek olması, gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve kapasite inşasını konusunda destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

DİKKAT ÇEKEN TARİH!

Çin Devlet Başkanı'nın sözlerinin İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının başladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Çin hükûmeti, 14'üncü 5 Yıllık Plan'da yer verilen hedeflere göre, 2030 yılında hane başına karbon salımı miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını yüzde 25 artırmayı amaçlıyor. Ülke 2060'da fosil yakıt tüketimine son vererek "karbon nötr olmayı" hedefliyor.