Çin Başkonsolosluğu önünde ilginç eylem

Sarıyer'deki Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen Falun Dafa Derneği üyesi 5 kişi, Çin'de Falun Dafa uygulaması yapan ve resmi kayıtlara göre 4 bin 30 kişinin organlarının alınıp öldürüldüğünü öne sürerek eylem yaptı.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

FALUN DAFA NEDİR?

Kendine has egzersiz ve meditasyonlari içeren uygulama. Egzersizler derin iç anlamlara sahip olmasının yanında stresi azaltmaya yardım ettiği, sağlık ve zindelik açısından fayda sağladığına inanılıyor.

DHA