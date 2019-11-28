Belki adını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz ama lezzetine bayılacağınız bir tarif. Tadını bilenlerin sürekli yemek istediği misafire ise yapılabilecek çok güzel bir alternatiftir Çin böreği tarifi. Bu sebze karışımı börek sebze yemeği sevmeyenleri bile kendine hayran bırakıyor. Çin böreği tarifi arıyorsanız yada Çin böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize bir bakın.

Çin böreği tarifi: Çin böreği nasıl yapılır?

Malzemeler

- 2 adet yufka

- 1 adet havuç – ince uzun doğranmış

- 2 adet kırmızı biber – ince uzun doğranmış

- 2 adet kabak – ince uzun doğranmış ( çekirdekli kısımları hariç )

- 1 adet pırasa – ince uzun doğranmış

- 1/4 beyaz lahana – ince uzun doğranmış

- 2 yemek kaşığı soya sosu

- 1/2 su bardağı kuş üzümü

- Tuz

- Karabiber

- Zeytinyağı

Dışı için (panelemek için)

- 2 adet Yumurta

- 2 su bardağı Galeta unu

Kızartmak için

- Sıvı yağ

Çin böreği yapılışı

Kuş üzümlerini ılık suya koyun ve yumuşamalarını bekleyin. Bu arada tavaya zeytinyağı koyup biraz ısıtın ve havuçları ekleyip soteleyin. Havuçlar pişince sırasıyla biber, pırasa, lahana ve kabakları ekleyerek tüm sebzeleri soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın, soya sosunu ilave edin. Yumuşayan kuş üzümlerini de ekleyip karışımı soğumaya bırakın. Her bir yufkayı üçgen olacak şekilde 8 eşit parçaya bölün. Sebzeler soğuyunca harcı yufkanın kalın kenarına koyup kalın sigara böreği olacak şekilde sarın. Tüm börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra bir kaseye 2 yumurtayı kırıp iyice çırpın bir tabağa galeta ununu yayın ve börekleri sırasıyla önce yumurtaya sonra da galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Servis etmek için yanında sos kullanabilirsiniz.

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