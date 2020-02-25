Çin, casuslukla suçladığı İsveçliyi 10 yıl hapis cezasına çarptırdı

İsveç vatandaşı Gui Minhai, 2015'te Tayland'da tatil yaparken kaybolmuştu daha sonra Çin'de gözaltında tutulduğu ortaya çıkmıştı. Gui'nin Çin istihbarat yetkilileri tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Çin Komünist Parti liderlerinin özel yaşamlarıyla ilgili kitaplar yayımladığı bilinen 56 yaşındaki yayıncı Gui, son olarak 2018 yılında Pekin'e giderken gözaltına alındı. Yayın şirketinin beş sahibinden biri olan ancak tek başına gözaltında tutulan Gui'nin beş yıl siyasi haklarından da mahrum edildi ve temyiz hakkı bulunmadığı belirtildi.

Zorbalıkla çekilen bir video iddiası

2015'te Gui'nin Çinli yetkililer tarafındnan kaçırıldığı iddia edilse de, Gui ile kitapçının diğer sahiplerinin Çin'e gönüllü olarak gittiklerini söylemişti. Gui sorguda, on yıldan uzun bir süre önce ölümle sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını itiraf etti. Gui'nin destekçileri bu itirafın zorla yaptırıldığını söylüyor. İki yıl hapis yatan Gui, 2018'de iki İsveçli diplomat ile Pekin'e seyahat ederken yeniden gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü dahil birçok insan hakları kuruluşu, röportajda Gui'nin 'iftiraya zorlandığını gösteren işaretler bulunduğu' uyarısını yaptı. Çin'de şüphelilerin bu tip 'itiraf' videolarının yayınlanması oldukça sık görülen bir durum.