Çin corona virüste en başa döndü! Vaka sayısı artıyor
Corona virüs vaka sayıları neredeyse sıfıra inen Çin’de vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Haftalar sonra tam 'bitti' derken 51 kişide corona virüs çıktı.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 14:40 Son Güncelleme:
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Corona irüsten (Covid-19) salgınının başladığı ve enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin başladığı noktaya yeniden döndü.
Ülkede vaka sayısı haftalar sonra yeniden yükselişe geçti.
Corona virüsten enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin’de vaka sayısı artmaya devam ederken ülke 51 kişide virüs tespit edildiğini ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Wuhan’da olduğunu açıkladı.
İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi.
Yetkililer, salgının başladığı kent olan Wuhan’da son 10 günde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti.