Çin, Corona virüsüne özel mobil uygulama çıkardı

Onur Binay/posta.com.tr

Çin, Corona virüsüyle enfekte olmuş biriyle yakın temas halinde olduklarında insanları izleyen ve onları uyaran bir mobil uygulama yayınladı.

Çin’in devlet haber ajansı Xinhua’ya göre “yakın temas dedektörü” Cumartesi gecesi yayınlandı. Kullanıcılar WeChat ve QQ gibi popüler Çince uygulamalarda bir QR kodu tarayıp, virüs bulaşmış herhangi biriyle yakın temasta olup olmadıkları hakkında bilgi istemek için adlarını, telefon numaralarını ve resmi kimlik numaralarını gönderiyor.

Raporda, aile üyeleri ve bakıcılar ile virüse maruz kaldığından şüphelenilenlerle aynı tren veya uçakta olan yolcular ve mürettebat üyeleri gibi potansiyel vakalar da yer alıyor.

Kullanıcılar adlarını ve kimlik numaralarını girdikten sonra, uygulama onlara virüs bulaşmış biriyle yakın temasta olup olmadıklarını söylüyor.

Uygulama bir kullanıcının risk altında olduğunu belirlerse, rapor evde kalmaları ve yerel sağlık yetkilileriyle iletişim kurmaları gerektiğini belirtiyor. Mobil uygulama aynı zamanda daha önce enfekte olmuş bir bireyin konumuyla enfekte olmamış bireylerin konumlarını karşılaştırıyor. Sağlıklı biri, Corona virüsü kapmış, kapma şüphesi bulunan veya enfeksiyonu atlatmış başka bir kişiyle ne kadar yakın olduğunu takip edebiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin hükümeti, bu mobil uygulamanın Çin'de yaşayan herkes tarafından indirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu web sitesinde paylaşılan raporda uygulamanın nasıl çalıştığı ayrıntılı değil, ancak birkaç devlet kurumunun uygulamanın “doğru, güvenilir ve yetkili veriler sağlamak için” işbirliği yaptığını söyledi.











