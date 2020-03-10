Çin Devlet Başkanı, virüsün ortaya çıktığı Wuhan şehrine gitti

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Aralık ve Ocak aylarında medyada çok görünür olmayan, geçtiğimiz ayın başlangıcında ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüsün Aralık ayında görüldüğü ilk yer olan Vuhan kentini ziyaret etti. Çin devlet medyası Xinhua Cinping'in ziyareti boyunca ordu görevlileri, kamuoyu çalışanları, polis memurları, devlet yetkilileri ve koronavirüsle mücadelede etkin görev alan gönüllülerle bir araya geldiğini aktardı. Analistler, ziyaretin vatandaşlara 'koronavirüse karşı en kötü aşamanın geride kaldığı' sinyalini vermek amacıyla gerçekleştirildiğini tahmin ediyor.

Virüsün yayılması yavaşladı

Öte yandan virüsün yayılmasının geçtiğimiz hafta itibariyle hatrı sayılır derecede yavaşladığı, karantina uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla 3 gündür Hubei eyaleti dışında Çin ana karasında yeni vakaya rastlanmadığı bildiriliyor. Bu nedenle yetkililer, dikkatlerini ve tedbirlerini ülke içinden çok İran, İtalya ve Güney Kore gibi virüsten en çok etkilenen ülkelere yöneltti. Reuters'a göre dünyada şu ana kadar koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 114 bini, bu kişilerden iyileşenlerin sayısı 63 bini, hastalık sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı.

Devlet medyası yalan mı söylüyor?

Çin devlet medyası Xinhua'ya göre Şi'nin Wuhan'daki ilk adresi koronavirüsle etkin mücadele için inşa edilen Huoshenshan Hastanesi'ydi. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Şi'nin doktorlarla 'video arama' ile görüştüğünü ortaya çıkardı. Paylaşılan görüntülerde, Şi'nin Wuhanlı'larla video aracılığıyla görüşmesine rağmen maske takması dikkat çekti. Bir başka fotoğrafta da Şi'nin hastaları video araması ile selamlamasının görülmesiyle, medyaya olan güvenin sarsıldığı düşünülüyor.











