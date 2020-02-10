Dünya Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Dünya

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, devlet televizyonuna koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıktı.

10 Şubat 2020, Pazartesi 15:21 Son Güncelleme:
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İşte Xi Jinping'in açıklamaları:

Yeni tip koronavirüs salgınını önlemeye yönelik durum hala ciddiyetini koruyor. Çin muhakkak ki virüs salgınını yenmeyi başaracaktır. Hubei şehrinde virüs salgınını durdurmaya yönelik daha kararlı önlemler alacağız.



Koronavirüste son durum

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong'da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500'ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171'e ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 23 bin 589, NCP teşhisli hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının da 187 bin 518 olduğu belirtildi.

Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 36'ya çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak kaydedildi.

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