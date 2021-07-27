Geleneksel uranyum reaktörleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için her ne kadar gerekli görülseler de çevre için taşıdıkları risk çok ciddi seviyelerde. Bu tür santrallerde ortaya çıkan atıklar doğada 10 bin yıla kadar radyoaktif halde kalabiliyor.

Çin, bu tehlikeleri azaltmak adına güvenli ve temiz bir nükleer santral inşa etmeye hazırlanıyor. İlk reaktör prototipi plana göre ağustos ayında tamamlanacak. Bu reaktörün testleri eylül ayında yürütülecek. Çalışır durumdaki asıl tesisin tamamlanması ise muhtemelen 2030 yılını bulacak.

Sıvı toryum ve erimiş tuz kullanılacak santralde üretilen atıklar, kullanılan malzemelerden dolayı çok daha kısa sürede; 500 yılda radyoaktif etkisini kaybedecek. Herhangi bir sızma durumunda erimiş tuzun kuruması da kazaların çok daha küçük çaplı ve engellenebilir olmasını sağlayacak.







