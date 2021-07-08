Çin: Dünya’ya yaklaşan asteroitleri roketlerle savuşturalım

Çinli araştırmacılar, Dünya’ya çarpmasını engellemek amacıyla 20’den fazla roketle asteroit yönü değiştirmeyi denemek istiyor.

Çin Ulusal Uzay Bilim Merkezi araştırmacıları, gerçekleştirdikleri simülasyonlarda 23 adet Long March 5 roketinin aynı anda isabet etmesinin bir asteroidi rotasından Dünya’nın 1.4 çapı uzaklıkta saptırabileceği bulgusuna ulaştı.

Yapılan hesaplamalar Güneş’in etrafında yörüngede olan Bennu asteroidi dikkate alınarak yapıldı, Bennu’nun bulunduğu asteroit sınıfı bölgesel ya da kıtasal hasara yol açabilecek boyutta. 1 kilometreyi aşan asteroitler ise küresel sonuçlara yol açabiliyor.

Imperial College London’dan Profesör Gareth Collins, 100 metre genişliğinde bir asteroitin önümüzdeki 100 yıl içerisinde Dünya’ya çarpma ihtimalinin mevcut tahminlere göre yüzde 1 olduğunu aktardı ve “Bennu boyutunda bir asteroidin çarpma ihtimali ise 10 kat daha düşük” diye ekledi.

Bilim insanları asteroidin rotasını değiştirmenin nükleer patlama ile müdahale etmekten daha güvenli olduğu görüşünde çünkü oluşan patlama asteroidi küçük parçalara ayırırken rotasını değiştiremeyebilir.