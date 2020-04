Çin’in Aralık 2018’de 5 eski Huawei çalışanını tutukladığına dair açıklama The New York Times tarafından geldi. The New York Times’ın aktardığı bilgilere göre Çin polisi, Aralık 2018’de gözaltına alınan beş eski Huawei çalışanını ülkenin en popüler sosyal medya platformu WeChat’te Huawei ile İran arasındaki gizli ekipman anlaşması hakkında konuştuğu için tutukladı.

13 yıllık Huawei çalışanı olan Li Hongyuan’ın WeChat üzerinden “Huawei’nin İran’a ürün sattığını kanıtlayabilirim!” şeklinde bir mesaj gönderdiği yazıyor. Huawei, o dönem konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hongyuan’ın bir işçi anlaşmazlığı nedeniyle değil, yasa dışı faaliyet iddiaları sebebiyle tutuklandığını söylemişti. Ayrıca Huawei’in çalışanlarının kendi aralarındaki mesajlarını yasadışı bir şekilde izlediği de ortaya çıktı.

ABD, geçtiğimiz yılın mayıs ayında, Huawei'yi İran'a yönelik yaptırımları delmek ve ABD'li şirketlerin ticari sırlarını çalmakla suçlayarak, ticari kara listeye eklemişti. Adalet Bakanlığı ise kısa süre önce davaya daha fazla ticari sır hırsızlığı suçlaması eklemiş ve Huawei'in Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou’u İran’a uygulanan yaptırımlara takılmamak için sahtekarlık yaptığı iddiası başta olmak üzere pek çok çeşitli iddialarla suçlamıştı.

Huawei, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetse de, geçtiğimiz ayın başında sızdırılan bazı belgeler, Adalet Bakanlığı’nın iddialarını desteklemişti.