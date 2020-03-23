Çin gittikçe iyileşiyor

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ilk tanının konduğu Çin'de iyileşme hızı gittikçe yükseliyor. Pazartesi açıklanan raporda 72 bin 703 hastanın iyileştiği ve taburcu olduğu duyuruldu.

Raporda 5 bin 120 hastanın hala hastahanede tedavi gördüğü belirtilirken, hastaların bin 749'unun durumunun ciddiyetini sürdürdüğü açıklandı.

Hastalığın ilk çıktığı Hubei eyaletinde Pazar gününden bu yana yeni bir vaka ortaya çıkmazken, 443 hasta taburcu edildi.

Son olarak Çin hükumeti, 39 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.





Çin, salgını neredeyse kontrol altına almış durumda.

Çin, İtalya'nın ardından en çok ölümün olduğu ülke olarak öne çıkıyor. Corona virüs salgınına karşı yaklaşık 40 bin sağlık çalışanının seferber olduğu ülkede oldukça sıkı politikalar uygulanmaya devam ediyor.

Şu ana kadar bin 236 vaka bulunan ülkemizde hastalığı iyileşip taburcu olan kimse bulunmuyor.



