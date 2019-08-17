Çin güncel sanatına çocuk bakışı

Sergi, bu yıl ‘Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar’ sergisinden ilhamla oluşturulan yaz atölyelerine katılan 4-12 yaş arası 136 çocuğun üretimlerinden bir seçki içeriyor.

Sergide, 4-6 yaş grubunun, gündelik hayatta kullanılan malzeme ve oyuncaklara uyguladığı renk ve biçim deneyleri; 7-12 yaş grubunun stop-motion tekniği ile oluşturduğu animasyon filmler ile gölge oyunu tasarımları; 9-12 yaş grubunun illüstrasyon ve öykü kitaplarından örnekler yer alıyor.

22 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

‘Yaz Yaz Yaz’19’ sergisi 22 Eylül’e kadar devam edecek. Bütün üretimlerin yer aldığı dijital sergi ise, eylül ayında Pera Müzesi web sitesi üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak.