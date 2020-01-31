Çin, ihraç ettiği maskeleri geri istiyor

Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan 'koronavirüs'e karşı önlem amacıyla maske kullanılıyor. Maske talebinin artması ve üretimde ihtiyacın karşılanmaması üzerine Çin'den, daha önce Türkiye'ye pazarlanan maskeler satın alınmaya başlandı. Denizli'deki firma tarafından Çin'den ithal edilen maskeler, bu ülkeye satılıyor.

Denizli'de medikal şirket sahibi Erhan Demirel, 'koronavirüs'ün ortaya çıkarak, yayılmasıyla dünyada maske talebinde patlama yaşandığını söyledi. En büyük maske üreticisinin Çin olduğunu belirten Demirel, Türkiye'nin de bu ülkeden büyük oranda maske ithal ettiğini kaydetti. Üretimde ihtiyacın karşılanamaması üzerine Çin tarafından daha önce Türkiye'ye ihraç edilen maskelerin şimdi satın alınmaya başlandığını anlatan Erhan Demirel maske talebi hakkında konuştu.

İhraç ettiklerin geri istiyor

Demirel, "Şirket telefonları ve benim cep telefonum gece gündüz susmuyor. İnternet aracılığıyla ulaşmaya çalışıyorlar. Çin'deki 'koronavirüs' nedeniyle üretim orada yetersiz olduğu için çevre ülkelerden karşılamaya çalışıyorlar. Fakat oradakiler de karşılamayınca talep Türkiye'ye kadar geldi. Çok yoğun maske talebiyle karşı karşıyayız. Japonya, Hong Kong, Kırgızistan, Türkmenistan, aklınıza gelebilecek her yerden arıyorlar. 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon adet isteyen firmalar bile oldu" dedi.

Çin'den daha önce maske ithal etiklerini; ancak yoğun talep nedeniyle bunları ülkeye satmaya başladıklarını belirten Demirel, "Çin dünyada maskenin üretim merkezi; ancak onlar da taleplere yetişemediği için sattığı maskeleri geri almak istiyor. Bugün 300 bin maskeyi tekrar Çin'e geri göndereceğiz. Çin'den satın aldığımız maskeyi tekrar Çin'e satıyoruz" dedi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının ardından bu ülkede maske talebi artış gösterdi. Çinli yetkililerin son 10 gün içinde Türkiye'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi.

Koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin başında maske geliyor. Dünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin, ülkede salgına dönüşen virüs sonrası bu ihtiyacı iç piyasadan karşılayamayınca yurt dışına yöneldi. Maske üretiminde ihracatçı konumunda olan Türkiye, Çin'in başvurduğu ülkelerin başında geliyor. Bu nedenle maske üretimi sektöründe yoğunluk gözleniyor. Çin'in talebini karşılamak isteyen üreticiler, mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de faaliyet gösteren Ak-Yel Medikal'in ortaklarından Fatih Arpacı, AA muhabirine, yaklaşık 17 yıldır maske üretimi yaptıklarını söyledi. Son dönemde Çin'den maske talebi gelmeye başladığını anlatan Arpacı, "Bu durum bizi şaşırttı çünkü Çin dünyanın en büyük maske üreticilerinden. Virüsten dolayı eldeki stokların yetişmediğini düşünüyoruz. Türkiye'de yaklaşık yılda 150 milyon maske üretiliyor. Fakat Çin'den bir seferde 200 milyon maske istediler. Firmalar ülkemizdeki şirketlere ulaşıyor. Bizim üretimimizin tamamını bir seferde istediler"

Talep rakamları çok yüksek

Arpacı, maske ihtiyacını Çin'den karşılayan ülkelerin de Türkiye'ye yönelmeye başladığını hatırlattı.

Firma olarak Çin'e ilk etapta 250 bin maske göndereceklerini dile getiren Arpacı, "Talep edilen rakamlar çok yüksek. Bizim de kapasitemiz belli. Bunun dışında önceden iş bağlantılarımız vardı, onlara da çalışıyoruz. İtalya, Hollanda, Fransa, Polonya, Almanya gibi ülkelerden talepler geldi. Üretime yetişmek için 24 saat çalışıyoruz. Pazar günleri de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AA- DHA