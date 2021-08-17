İstanbul Havalimanı'nda son yılların en yüksek miktarı olan 4.3 ton uyuşturucu yakalandı. Çin'den getirilen uyuşturucular İstanbul'a indirilip kara yoluyla Hollanda'ya gönderilecekti. Bu büyük operasyonun ayrıntılarını CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı.

Uludağ CNN TÜRK'te operasyon hakkında şu detayları paylaştı:

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 3 Haziran 2021’de Hong Kong’dan uçakla gelen ve kara yolu ile Hollanda’ya gönderilmek istenen 2 ton 192 kilo Mikrokristalin Selüloz gıda hammaddesini şüpheli buldu. Narkotik Dedektör Köpekleri Baron ve Asil de bu ürünlere yoğun tepki verdi. Daha sonra 80 kaptan oluşan beyaz kremsi renklerde toz haldeki maddelerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Numunelerin gıda hammaddesi değil. Metamfetamin ve Amfetamin’in imalatında kullanılan uyuşturucu kimyasalı olduğu belirlendikten sonra 4 Haziran 2021 günü Çin Halk Cumhuriyeti’nden uçakla yine Mikrokristalin selüloz gıda hammaddesinin geldiği tespit edildi. 2 ton 190 kilo gıda hammaddesi olduğu söylenen ürüne el konuldu.

KONTROLLÜ TESLİMAT

Operasyonda Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri gereği Mikrokristalin Selüloz olarak beyan edilen uyuşturucu kimyasalı alındı yerine aynı ağırlıkta kum ve kireç karışımı ile yer değiştirildi. Daha sonra Hollanda'ya yapılan sevkiyatta teslim alan şüpheliler de kıskıvrak yakalandı.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda aralarında nakliyeci ve aracıların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

METAMFETAMİN

‘Hitler eroini’ olarak da bilinen metamfetaminin Özellikle ABD, Japonya gibi ülkelerle Avrupa'da Çekya'da kullanımı yaygın olan metamfetamin, kimyasal olarak sentezlenen uyuşturucular arasında yer alıyor. Daha çok İran üzerinden Türkiye’ye getirilen uyuşturucunun son zamanlarda daha sık ele geçirilmesi dikkat çekiyor.

Çok hızlı bağımlılık etkisi olan ve kullanıcılarda, ani kilo kaybı, güçsüzlük, bilinç bulanıklığı, sözel algılama güçlüğü, diş dökülmesi gibi sorunlara sebep olan metamfetamin konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, uyuşturucunun bir kez kullanım sonrasında dahi bağımlılık yaptığını belirtiyor.