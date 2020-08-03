Çin - İzmir arası taşımacılık 10 güne inecek

Çin’den Türkiye’ye, Türkiye’den de Avrupa’ya yapılan trenle transit yük taşımacılığı hızla artıyor. Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan bu güzergahta, 20 Temmuz’da Çin’den yola çıkan 1056 metre uzunluğundaki tren dün İzmit’e ulaştı. Trenler, yakın zamanda seferlerini ortalama 10 günde tamamlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tren ağırlıklı olarak elektronik ürün ve maske gibi tıbbi malzemeler taşıyor.

Haftada iki kez

50 konteynerden oluşan, 1992 ton ağırlığındaki tren, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’ndan geçen en uzun ithalat treni olma özelliğine sahip. Çin (Xi’an)-Türkiye (İzmit-Köseköy) güzergahında haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren, takip eden yılda ise yıllık 200 blok tren işletilecek. Çin, Rusya üzerinden Avrupa’ya yönelik demiryolu yük taşımacılığının yüzde 30’unu, tarihi İpek Yolu’nun modern versiyonu olan Demir İpek Yolu’na kaydırmayı planlıyor.

3.5 milyarlık fiber altyapı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın ilk üç ayında haberleşme sektöründe 3.5 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını söyledi. Karaismailoğlu, “Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı 2.6 milyar lira. Diğer işletmeciler tarafından da aynı dönemde 878 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Geçen yılın ilk üç ayına göre, yatırım tutarında yüzde 66’nın üzerinde artış sağlandı. Bu yatırımlar özellikle fiber altyapıların yaygınlaştırılması alanlarında oldu” dedi.